Площадку для выгула собак возведут в Петродворцовом районе

На территории будут установлены специальные урны для уборки, оборудование для тренировок собак, скамейки, лавочки, а также новые деревья в сквере.

На Михайловской улице в городе Ломоносов будет возведена уютная и современная площадка для выгула животных. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

По планам, строительство площадки, разделенной на две части: 600 и 200 метров, будет завершено к 25 июня 2024 года.

На территории будут установлены специальные урны для уборки, оборудование для тренировок собак, скамейки, лавочки, а также новые деревья в сквере. Площадка будет создана в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Ранее мы сообщили о том, что в ГАТИ утвердили оперативную адресную программу производства работ на 2-й квартал этого года.

Фото: ГАТИ Петербурга