В ГАТИ утвердили оперативную адресную программу производства работ на 2-й квартал этого года. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
Специалисты приведут в порядок более трех тыс. объектов. Отметим, что в 2024 году количество объектов, которые отреставрируют, на 30% больше в сравнении с количеством планируемых работ в аналогичном периоде в 2023 году.
Больше всего запланировано работ по реставрации фасадов зданий и по благоустройству территорий.
Пресс-служба ГАТИ
В ближайшее время работы начнутся на этих объектах: Смольный собор, Преображенский собор, здание Главного штаба, пляжи "Ласковый" и "Дюны" в Курортном районе, скверы на пересечении Альбуминной улицы и улицы Красуцкого, а также территория на пересечении Псковской и Мясной улиц в Адмиралтейском районе.
Ранее мы писали, что в Ленобласти упростят безвозмездную передачу имущества СНТ в госсобственность.
Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга
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