Специалисты приведут в порядок более трех тыс. объектов.

В ГАТИ утвердили оперативную адресную программу производства работ на 2-й квартал этого года. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Специалисты приведут в порядок более трех тыс. объектов. Отметим, что в 2024 году количество объектов, которые отреставрируют, на 30% больше в сравнении с количеством планируемых работ в аналогичном периоде в 2023 году.

Больше всего запланировано работ по реставрации фасадов зданий и по благоустройству территорий. Пресс-служба ГАТИ

В ближайшее время работы начнутся на этих объектах: Смольный собор, Преображенский собор, здание Главного штаба, пляжи "Ласковый" и "Дюны" в Курортном районе, скверы на пересечении Альбуминной улицы и улицы Красуцкого, а также территория на пересечении Псковской и Мясной улиц в Адмиралтейском районе.

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Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга