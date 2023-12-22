В Ленобласти упростят безвозмездную передачу имущества СНТ в госсобственность

Это касается различных объектов, таких как дороги, электросетевое хозяйство, водоснабжение и связь, требующие ремонта.

В Ленинградской области для поддержки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) будет проводиться процедура безвозмездной передачи имущества общего пользования в государственную или муниципальную собственность. Это касается различных объектов, таких как дороги, электросетевое хозяйство, водоснабжение и связь, требующие ремонта, как указала пресс-служба областного комитета по управлению госимуществом.

Теперь решение о передаче имущества будет приниматься общим собранием членов товарищества, при условии, что не менее 50% правообладателей земельных участков на территории товарищества зарегистрированы в Ленинградской области.

В случае необходимости подать заявление, следует обратиться в КУГИ или в администрацию района или городского поселения, в зависимости от передаваемого объекта, пояснили в соответствующем ведомстве.

Ранее мы сообщили о том, что в голосовании за территории для благоустройства приняли участие более 117 тыс. жителей Ленобласти.

Фото: Pxhere