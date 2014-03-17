Петербургский пловец стал трехкратным чемпионом мира

Спортсмен Мирон Лифинцев поставил очередной мировой юношеский рекорд.

В Будапеште проходит чемпионат мира по скоростному плаванию на короткие дистанции. Пловцы из Санкт-Петербурга – в лидерах мировых соревнований. Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Так, Мирон Лифинцев – ученик петербургской спортивной школы олимпийского резерва "Экран" – стал трехкратным чемпионом мира, завоевав третью золотую медаль по результатам 50-метровых заплывов на спине. Спортсмен также поставил новый юношеский рекорд мира, преодолев дистанцию за 22,47 секунд.

Также сегодня на дистанции 200 м брассом (2:15,14) "серебро" взяла петербурженка Евгения Чикунова. А Кирилл Пригода – серебряный призер на дистанции 200 м брассом (2:01,88). Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее на Piter.TV: Мирон Лифинцев завоевал золотую медаль на чемпионате мира в заплыве на короткую дистанцию в Будапеште. Спортсмен также установил новый юношеский рекорд мира, преодолев дистанцию в 25 метров за 48,76 секунд.

Фото: Telegram / Пиотровский Online