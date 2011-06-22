Петербуржец поставил мировой рекорд по плаванию на "короткой воде"

Мирон Лифинцев, уроженец Санкт-Петербурга, завоевал золотую медаль на чемпионате мира в заплыве на короткую дистанцию в Будапеште. Спортсмен установил новый юношеский рекорд мира, преодолев дистанцию в 25 метров за 48,76 секунд, – рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.
Также Лифинцев вместе с еще одним петербуржцем – Кириллом Пригодой – завоевали "золото" в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров в составе нашей команды.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Оба пловца – выходцы из петербургской Спортивной школы олимпийского резерва "Экран". Тренером Лифинцева ранее был ныне покойный знаменитый Владимир Сидоров, а в настоящий момент новоиспеченный чемпион занимается под руководством Ольги Байдаловой и Елены Кузнецовой. Его коллега Кирилл Пригода тренируется у Михаила Горелика.
Ранее мы рассказывали, что спортсменки из Санкт-Петербурга стали призерами на международных соревнованиях по самбо.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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