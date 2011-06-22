Петербуржец поставил мировой рекорд по плаванию на "короткой воде"

Также спортсмены Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода получили "золото" в эстафетных соревнованиях.

Мирон Лифинцев, уроженец Санкт-Петербурга, завоевал золотую медаль на чемпионате мира в заплыве на короткую дистанцию в Будапеште. Спортсмен установил новый юношеский рекорд мира, преодолев дистанцию в 25 метров за 48,76 секунд, – рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Также Лифинцев вместе с еще одним петербуржцем – Кириллом Пригодой – завоевали "золото" в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров в составе нашей команды. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Оба пловца – выходцы из петербургской Спортивной школы олимпийского резерва "Экран". Тренером Лифинцева ранее был ныне покойный знаменитый Владимир Сидоров, а в настоящий момент новоиспеченный чемпион занимается под руководством Ольги Байдаловой и Елены Кузнецовой. Его коллега Кирилл Пригода тренируется у Михаила Горелика.

Ранее мы рассказывали, что спортсменки из Санкт-Петербурга стали призерами на международных соревнованиях по самбо.

Фото: Telegram / Пиотровский Online