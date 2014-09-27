Во дворах Красногвардейского района открылись три площадки

Работы проводятся по программе губернатора города "Петербургские дворы".

Во дворах Красногвардейского района Петербурга открылись еще три современных площадки. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации 19 сентября.

Работы проводятся по программе губернатора города "Петербургские дворы". Всего в этом году на территории Большой и Малой Охты, Полюстрово и Ржевки появятся 17 детских и спортивных площадок.

Накануне открылись площадки на улицах Шаумяна, 46-50А, Коммуны, 58, и на Среднеохтинском проспекте, 15.

Ранее в Петербурге и Ленобласти благоустроили 28 объектов городской среды.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга