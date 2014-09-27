  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во дворах Красногвардейского района открылись три площадки
Сегодня, 14:24
315
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во дворах Красногвардейского района открылись три площадки

0 0

Работы проводятся по программе губернатора города "Петербургские дворы".

Во дворах Красногвардейского района Петербурга открылись еще три современных площадки. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации 19 сентября. 

Работы проводятся по программе губернатора города "Петербургские дворы". Всего в этом году на территории Большой и Малой Охты, Полюстрово и Ржевки появятся 17 детских и спортивных площадок. 

Накануне открылись площадки на улицах Шаумяна, 46-50А, Коммуны, 58, и на Среднеохтинском проспекте, 15. 

Ранее в Петербурге и Ленобласти благоустроили 28 объектов городской среды. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: детские площадки, красногвардейский район, спортивные площадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии