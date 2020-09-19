В Калининском районе построят площадку для собак-поводырей со светофорами и препятствиями

Условия должны быть приближены к городским реалиям.

В Петербурге появится первая площадка для дрессировки собак-поводырей. Она расположится на проспекте Непокоренных в Калининском районе. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Смольного.

Вопрос обсуждался на научно-практической конференции "Собаки-проводники России". С инициативой создать такую площадку выступил Северо-Западный центр по подготовке специальных собак "Симаргл". Чтобы собаки-проводники не теряли свои навыки, их нужно постоянно дрессировать, причем в условиях, приближенных к реалиям города.

Площадка займет 2 тыс. кв. метров. Там создадут перекрестки, светофоры, корпуса троллейбуса, оборудуют различные препятствия, с которыми могут столкнуться незрячие люди в городе.

Глава района Сергей Петриченко подчеркнул, что сейчас в Петербурге не хватает обученных собак. Площадку планируют открыть осенью.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, как выбирают собак-проводников для незрячих петербуржцев.

Фото: комитет по социальной политике