В Калининском районе построят площадку для собак-поводырей со светофорами и препятствиями

В Петербурге появится первая площадка для дрессировки собак-поводырей. Она расположится на проспекте Непокоренных в Калининском районе. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Смольного.
Вопрос обсуждался на научно-практической конференции "Собаки-проводники России". С инициативой создать такую площадку выступил Северо-Западный центр по подготовке специальных собак "Симаргл". Чтобы собаки-проводники не теряли свои навыки, их нужно постоянно дрессировать, причем в условиях, приближенных к реалиям города.
Площадка займет 2 тыс. кв. метров. Там создадут перекрестки, светофоры, корпуса троллейбуса, оборудуют различные препятствия, с которыми могут столкнуться незрячие люди в городе.
Глава района Сергей Петриченко подчеркнул, что сейчас в Петербурге не хватает обученных собак. Площадку планируют открыть осенью.
Ранее Piter.tv рассказывал о том, как выбирают собак-проводников для незрячих петербуржцев.
Фото: комитет по социальной политике
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