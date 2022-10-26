Надежда Чебота: как научить собак волейболу

Способности собак, которые проявляются в повседневной жизни, нужно учитывать при подготовке выступлений.

Дрессировщица Цирка Чинизелли Надежда Чебота рассказала "Петербургскому Дневнику", как научить собак игре в волейбол. Сотрудница учреждения занимается с 10 пуделями и выступает с номером "Хочу собаку", во время которого животные передают друг другу мячи и выполняют трюки.

По словам дрессировщицы, главный секрет ее успеха заключается в том, что она не требует от животных больше, чем они могут сделать, и учитывает их физиологию. Во время прогулок с собаками она старается заметить, что один пес умеет прыгать высоко, а другому это не дано, зато животное быстро бегает. Способности собак, которые проявляются в повседневной жизни, нужно учитывать при подготовке выступлений, отметила Надежда Чебота. Важно поощрять зверей за работу.

Главное – заметить это и дать вкусняшку, чтобы закрепить положительный опыт. Я могу забыть телефон, но вкусняшки для собак у меня всегда c собой. Надежда Чебота, сотрудница Цирка Чинизелли

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Фото: Pxhere