Петербургскому центру для собак-поводырей удалось спасти тренировочный троллейбус от вандалов

Директор ООО НПО "Симаргл" Виктория Зырянова рассказала Piter.TV о том, как проходят занятия с животными на общественном транспорте и какие ещё тренажёры планируют установить для хвостатых подопечных.

Недавно внимание пользователей в соцсетях привлекла история о вандализме на будущей тренировочной площадке для четвероногих поводырей в Красногвардейском районе. После того, как центром по подготовке собак "Симаргл" был приобретен списанный троллейбус, на не огороженную территорию стали всё чаще наведываться хулиганы. Несмотря на нападки мародеров, транспорт в итоге смогли уберечь. Piter.TV пообщался директором центра Викторией Зыряновой, чтобы узнать, как в дальнейшем будет использоваться спасённый троллейбус и что ещё необходимо для успешной подготовки собак, которые будут работать с незрячими людьми.

Судя по поступившей ранее информации, варвары довольно сильно повредили троллейбус: стекла транспортного средства были разбиты вдребезги, выкручены сидения, сломана система управления. Замки на дверях не сдерживали вандалов, а полиция в данном случае оказалась бессильна, поскольку на участке не было камер видеонаблюдения.

Виктория даже обращалась за помощью к петербуржцам, но в итоге решение было найдено. Будущий тренажёр снова уехал в парк на стоянку до того момента, пока площадка не будет подготовлена к его установке.

По словам Виктории, троллейбус как тренировочный элемент нужен для того, чтобы приучить собак к городской инфраструктуре – зайти с человеком в транспорт и выйти из него, а также "припарковаться" – то есть, лечь так, чтобы не мешать другим пассажирам. В будущем центр планирует готовить собак-ассистентов для инвалидов-колясочников, которые должны будут правильно зайти в салон вместе со средством передвижения их хозяина.

Помимо троллейбуса, на тренировочном поле для собак предусмотрели немало других средств обучения.

Там установят пандусы и специальные мостики. Причём пандусы будут разные – бетонные, решетчатые, деревянные. Многие собаки, которые сейчас подготовлены в других центрах, пока боятся идти по решетчатым пандусам или лестницам, которые есть у нас в городе. Их нужно учить этому с маленького возраста, а у взрослых – корректировать эту особенность. Виктория Зырянова, директор ООО НПО "Симаргл"

Также четвероногие подопечные будут обучаться переходить дорогу с помощью имитации пешеходного перехода на перекрестке с отработкой проходки налево и направо. Кроме того, в тренировках будет задействован "лежачий полицейский" и другие "барьеры", об которые легко споткнуться или удариться.

В первую очередь, если собака-проводник ведёт незрячего человека по маршруту, она должна уметь остановиться у любого препятствия – будь то лестница, неровность на земле, траншея. Также ей нужно будет обвести хозяина вокруг урны, клумбы или столба. Все это мы будем отрабатывать. Виктория Зырянова, директор ООО НПО "Симаргл"

Руководитель отметила, что в центре пока всего один подопечный щенок. Это связано со сложностями, возникшими при поиске генетически здоровых собак. Организация обратилась к коллегам из Подмосковья, но там оказалось огромное количество больных животных.

Мы столкнулись с тем, что не можем найти питомник со здоровой генетикой и у нас в городе. Но в этом направлении ведётся работа. Предполагается, что площадка будет предназначена для молодняка. Также на ней смогут заниматься 32 собаки, которые уже работают в Петербурге. Они выданы другими центрами, но им нужна коррекция. Как и человеку, собакам в работе необходимо развитие, закрепление опыта. Виктория Зырянова, директор ООО НПО "Симаргл"

Ранее Piter.TV собрал мнения жителей Полюстрово о новой площадке для собак.

Фото: ВКонтакте / 000 НПО "Симаргл", Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург