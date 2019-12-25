Эксперты прокомментировали московский сервис "Активный гражданин"

Горожане могут выбирать наименования улиц и станций метро.

Москвичи могут выбрать название для новых улиц и станций метро. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили работу сервиса "Активный гражданин".

Сейчас голосование проходит по 28 объектах. Пользователи могут предложить название, а также посмотреть местоположение улицы или станции на карте. Эксперты отмечают, что решение смогут принимать жители, а не специалисты, как это обычно бывает.

"Активному гражданину" не впервой быть площадкой для выбора новых топонимов. Ранее горожане проголосовали за такие названий, как станция "Народное ополчение" БКЛ и станция Площадь Трех Вокзалов МЦД. Ну а самым громким, конечно, стал опрос о переименовании района Войковский на севере Москвы. прокомментировали эксперты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в городе хотят открыть 50-60 станций метро и 3 новые ветки.

Фото: Piter.TV