Мраморный дворец будет закрыт для посетителей 10-13 сентября

Там будут проходить мероприятия Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Мраморный дворец Русского музея станет официальной площадкой Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. В связи с этим ожидаются изменения в режиме работы дворца.

С 10 по 13 сентября Мраморный дворец будет закрыт для посещения в связи с подготовкой и проведением специальных мероприятий форума.

С 14 сентября экспозиция дворца и выставка "Жизнь замечательных собак" работают в обычном режиме.

Также 19, 20, 26 и 27 сентября Мраморный дворец будет работать в продлённом режиме: с 10:00 до 21:00.

Фото: Русский музей (Евгений Елинер)