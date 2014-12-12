Мраморный дворец будет закрыт для посетителей 10-13 сентября

Мраморный дворец Русского музея станет официальной площадкой Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. В связи с этим ожидаются изменения в режиме работы дворца.
С 10 по 13 сентября Мраморный дворец будет закрыт для посещения в связи с подготовкой и проведением специальных мероприятий форума.
С 14 сентября экспозиция дворца и выставка "Жизнь замечательных собак" работают в обычном режиме.
Также 19, 20, 26 и 27 сентября Мраморный дворец будет работать в продлённом режиме: с 10:00 до 21:00.
Фото: Русский музей (Евгений Елинер)
