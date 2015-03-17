В начале сентября в Петербурге состоится Форум объединенных культур

Планируется привлечь большее количество региональных делегаций, а также пригласить деятелей культуры и почётных гостей.

Петербургский международный форум объединённых культур пройдёт в сентябре этого года под девизом "Возвращение к культуре – новые возможности". Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью ТАСС.

Главными локациями для мероприятий деловой программы станут Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей и Государственная академическая капелла Петербурга. Помимо этого, в рамках культурной программы запланированы концерт на Дворцовой площади и гала-вечер звёзд оперы и балета в Михайловском театре.

В рамках подготовки к мероприятию Голикова провела заседание оргкомитета, на котором министр культуры Ольга Любимова выступила с предложением увеличить максимальное число участников форума до 2000 человек в 2025 году.

Планируется привлечь большее количество региональных делегаций, а также пригласить деятелей культуры и почётных гостей, пояснила Любимова.

Ранее мы сообщили о том, что в квартале "Брусницын" состоится детский демографический форум "Сила детства".

Фото: unitedcultures.ru