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Жители Большой Пушкарской хотят сохранить декоративное напольное покрытие XX века
Сегодня, 10:05
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Жители Большой Пушкарской хотят сохранить декоративное напольное покрытие XX века

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В ЖКС от плитки решили избавиться.

ЖКС №2 Петроградского района демонтирует декоративное напольное покрытие начала XX века в доме №5 на Большой Пушкарской. По факту происходящего Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры в Петербурге направило обращения в Госжилинспекцию и администрацию Петроградского района. 

Мехтлахскую плитку хотят заменить на современный керамогранит. Автор поста отмечает, что утрачены были лишь некоторые фрагменты, и их можно было восстановить.

Жители считают демонтаж незаконным, так как работы не были согласованы со Смольным и коллективными собственниками. В ВООПИиК надеются, что уничтожение плитки удастся остановить. 

Фото: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

Теги: напольное покрытие, плитка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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