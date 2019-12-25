Жители Большой Пушкарской хотят сохранить декоративное напольное покрытие XX века

В ЖКС от плитки решили избавиться.

ЖКС №2 Петроградского района демонтирует декоративное напольное покрытие начала XX века в доме №5 на Большой Пушкарской. По факту происходящего Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры в Петербурге направило обращения в Госжилинспекцию и администрацию Петроградского района.

Мехтлахскую плитку хотят заменить на современный керамогранит. Автор поста отмечает, что утрачены были лишь некоторые фрагменты, и их можно было восстановить.

Жители считают демонтаж незаконным, так как работы не были согласованы со Смольным и коллективными собственниками. В ВООПИиК надеются, что уничтожение плитки удастся остановить.

Фото: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение