Мостотрест: все плавучие рестораны незаконны

Они могут быть законны, но для этого нужно получить разрешения от разных ведомств. Сейчас примеров подобных ресторанов, которые бы смогли соблюсти все требования, нет.

Недавно стало известно о том, что плавучий ресторан-кит выставили на продажу на проспекте Обуховской Обороны. Как оказалось, подобные плавучие рестораны вообще незаконны. Об этом сообщил пресс-секретарь "Мостотреста" Владимир Головашов "Петербургскому дневнику".

Учреждение отвечает за все городские набережные. Сейчас договор аренды не заключен ни с одним из подобных ресторанов.

Разместить такой объект столь же сложно, как и построить дом. Нужно согласовать не только с нами, но и с Комитетом по природопользованию, и с "Волгобалтом": не будет ли корабль мешать судоходству? Договориться с "Водоканалом" о работе канализации, с "Теплосетью" – об отоплении. Согласен, в эти объекты было вложено много труда, но это же не повод не выполнять городские предписания. И все прочие корабли-рестораны ждет такая же судьба. пресс-секретарь "Мостотреста".

Однако получается так, что старые корабли-ресторана могут много лет болтаться у набережной. Дело в том, что за принудительную буксировку отвечает только организация – ООО "Балтспецфлот", и услуга является дорогостоящей.

Напомним, "кита" на проспекте Обуховской Обороны продают за 35 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Окей, Питер! Клуб любопытных петербуржцев / Юрий Николаевич