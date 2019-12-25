В акваториях Петербурга поймали семь человек на маломерных судах после закрытия сезона навигации

У одного из них судно не прошло технический осмотр.

В транспортной полиции рассказали о нарушителях, которые плавали в акваториях Петербурга после завершения сезона навигации. С 8 ноября правоохранители задержали 7 человек.

Маломерные суда заметили в Неве, Малой и Малой Неве и на других водных объектах. Один из нарушителей управлял маломерным судном, которое не прошло технический осмотр. На него составили административный протокол.

На данный момент материалы направили в комитет по транспорту. За нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, юридических — до 100 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербург по внутренним водным путям в этом году прибыли почти 60 тысяч пассажиров.

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