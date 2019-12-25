В Петербург по внутренним водным путям в этом году прибыли почти 60 тысяч пассажиров

Всего по внутренним водным путям в Северную столицу прибыло 345 судов.

В Петербурге 8 ноября завершилась навигация по водным путям Петербурга. За весь сезон, который стартовал 15 апреля, во время проверок был составлен 121 административный прокол. Нарушителям в общей сложности предстоит выплатить 363 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Всего по внутренним водным путям в Северную столицу прибыло 345 судов с 59,5 тысячи пассажирами на борту. По предварительной информации, скоростными судами по маршрутам на Петергоф и Кронштадт воспользовались почти 700 тысяч человек.

Серьёзных происшествий на реках и каналах во время навигации 2021 года зафиксировано не было.

Фото: Piter.tv