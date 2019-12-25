С 1 июля в Петербурге расширили зону платной парковки

Водители, которые не разобрались с системой оплаты места, могут не волноваться, им помогут волонтеры.

В пятницу, 1 июля, в зону платной парковки в Петербурге вошли еще 56 улиц в Центральном районе. Теперь платить за стоянку придется на 155 улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Водители, которые не разобрались с системой оплаты места, могут не волноваться, им помогут волонтеры. Отметим, что в Северной столице появилось 4,5 тыс. машиномест, а 448 из них предназначены для транспортных средств, которые перевозят инвалидов.

Второй этап расширения парковки стартует 1 сентября. Осенью машиноместа появятся еще на 56 улицах. В рамках третьего этапа реформы, который начнется 3 ноября, еще на 153 улицах Адмиралтейского района сделают автостоянки.

Добавим, что водители машин должны оплатить парковку в течение 15 минут после того, как автомобиль занял место. При нарушении правила автомобилисту придет штраф.

Ранее на Piter.tv: комитет по транспорту эвакуировал 90 тысяч автомобилей за год своих новых полномочий.

Фото: Piter.tv