Комитет по транспорту эвакуировал 90 тысяч автомобилей за год своих новых полномочий

Нарушителей в зоне уборки стало на 30% меньше.

За год сотрудники комитета по транспорту Петербурге оформили почти 9 тысяч протоколов за парковку и стоянку с нарушениями. Было эвакуировано 90 тысяч автомобилей.

Кроме того, комплексы фото- видеофиксации в автоматическом режиме вынесли 619 тысяч постановлений.

Напомним, полномочия ведомство получило 29 июня 2021 года. Ранее за соблюдением правил дорожных знаков 3.27-3.30 следили в МВД.

В комитете отметили, какие положительные результаты это принесло. Во-первых, увеличилась средняя скорость движения общественного транспорта, а также автотранспорта в центре города. Во-вторых, стало меньше проблем с высадкой и посадкой пассажиров на остановочных пунктах. В-третьих, были значительно разгружены подъезды к пассажирскому терминалу и упорядочено движение на внутренней территории аэропорта Пулково. В целом нарушителей стало на 30% меньше в зоне уборки транспортных средств, если сравнивать данные с началом 2021 года.

Комитет будет продолжать работать в том же направлении.

Напомним, с 1 июля зона платной парковки расширится на 56 улиц в Центральном районе.

Фото: Piter.tv