На 56 улиц увеличится зона платной парковки в Петербурге с 1 июля

Информация о тарифах, способах оплаты, льготах, штрафах и порядке их обжалования доступна на сайтах комитета по транспорту и Городского центра управления парковками.

В пятницу, 1 июля, еще на 56 улицах Центрального района Петербурга парковка станет платной. Здесь обустроят около 4 тыс. мест для авто. Об этом напоминает Комтранс в Telegram-канале.

Информация о тарифах, способах оплаты, льготах, штрафах и порядке их обжалования доступна на сайтах комитета по транспорту и Городского центра управления парковками.

Напомним, что на 52% улиц Центрального района нанесена разметка платной парковки. Работы по установке дорожных знаков выполнены на 95%: смонтировано 1540 единиц. Удаление маскировочной пленки намечено на 30 июня.

Фото: Piter.tv