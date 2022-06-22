На 52% улиц Центрального района нанесена разметка платной парковки

Работы по установке дорожных знаков выполнены на 95%: смонтировано 1540 единиц. Удаление маскировочной пленки намечено на 30 июня.

Подготовка улиц Центрального района к началу работы платной парковки ведется в активном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

На 52% улиц Центрального района, где с 1 июля будет платная парковка, уже нанесена разметка для дополнительного информирования автомобилистов о нахождении в границах платного парковочного пространства. Она наносится двумя цветами –синим и белым – и посыпается микростеклошариками для дополнительной видимости.

Работы по установке дорожных знаков выполнены на 95%: смонтировано 1540 единиц. Удаление маскировочной пленки намечено на 30 июня.

Зона платной парковки 1 июля будет расширена еще на 56 улиц Центрального района, здесь будут обустроены 4 тысячи. машиномест.

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха