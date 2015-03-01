В центре Петербурга заработает платная парковка еще на 56 улицах с 1 июля

Заявку на оформление парковочного разрешения можно подать через портал "Госуслуги" или в МФЦ.

С 1 июля заработает платная парковка еще на 56 улицах в центре Петербурга. Центральный и Адмиралтейские районы к концу года полностью станут зоной платной парковки. Об этом 20 июня рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

В комитете напомнили, что прием документов для оформления парковочного разрешения стартовал еще 1 июня. Заявку можно подать через портал "Госуслуги" или в МФЦ.

Напомним, что оформить парковочное разрешение могут собственники квартир в домах, которые расположены в границах платной парковки, а также прописанные там люди. На одну квартиру можно оформить не более двух парковочных разрешений. При это на коммунальную квартиру – не более одного разрешение на одну квитанцию о квартплате.

Ранее Piter.tv сообщал, что расширение зоны платной парковки обойдется Петербургу в 27,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv, комитете по траснпорту Петербурга