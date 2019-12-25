Расширение зоны платной парковки обойдется Петербургу в 27,5 млн рублей

С 1 июля еще на 56 улицах будет введена платная парковка.

Смольный выделит 27,5 млн рублей на расширение зоны платной парковки. Конкурс на поиск подрядчика был опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком работ является "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". Подрядчику нужно будет установить дорожные знаки, декоративные опоры и кронштейны дорожных знаков, восстановить дорожное покрытие. Победителя выберут 17 июня.

Напомним, с 1 июля зона платной парковки будет расширяться в три этапа:

- с 1 июля на 56 улиц в Центральном районе,

- с 1 сентября на весь Центральный район,

- с 1 ноября на весь Адмиралтейский район.

В комитете по транспорту отмечают, что там, где уже действует платная парковка, значительно снизился автомобильный трафик, количество ДТП с участием пешеходов, частота прибытия экстренных служб.

Фото: Piter.tv