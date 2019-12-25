Расширение зоны платной парковки обойдется Петербургу в 27,5 млн рублей

Смольный выделит 27,5 млн рублей на расширение зоны платной парковки. Конкурс на поиск подрядчика был опубликован на портале госзакупок.
Заказчиком работ является "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". Подрядчику нужно будет установить дорожные знаки, декоративные опоры и кронштейны дорожных знаков, восстановить дорожное покрытие. Победителя выберут 17 июня.
Напомним, с 1 июля зона платной парковки будет расширяться в три этапа:
- с 1 июля на 56 улиц в Центральном районе,
- с 1 сентября на весь Центральный район,
- с 1 ноября на весь Адмиралтейский район.
В комитете по транспорту отмечают, что там, где уже действует платная парковка, значительно снизился автомобильный трафик, количество ДТП с участием пешеходов, частота прибытия экстренных служб.
Фото: Piter.tv
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