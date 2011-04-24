С начала года 26 тыс. петербуржцев оформили заявление на льготное парковочное разрешение

Льготу могут оформить горожане, которые зарегистрированы в Адмиралтейском, Петроградском и Центральном районах.

За 2023 год жители Петербурга подали 26 196 заявлений на получение льготного парковочного разрешения. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Льготу могут оформить горожане, которые зарегистрированы в Адмиралтейском, Петроградском и Центральном районах, где действует зона платной стоянки. Разрешения выдают по одному на квартиру или на один лицевой счет.

Услугу предоставляют по предварительной записи, и для ее оформления получится обратиться в любой МФЦ Северной столицы.

Услугу также можно оформить в электронном виде на портале gu.spb.ru, правда, только в случае, если заявитель – единственный собственник помещения, расположенного в районе платной парковки. Максим Александров, директор Многофункционального центра Петербурга

Ранее на Piter.TV: список льготников на бесплатную парковку расширен в Петербурге.

Фото: Piter.TV