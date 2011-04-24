С начала года 26 тыс. петербуржцев оформили заявление на льготное парковочное разрешение

За 2023 год жители Петербурга подали 26 196 заявлений на получение льготного парковочного разрешения. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Льготу могут оформить горожане, которые зарегистрированы в Адмиралтейском, Петроградском и Центральном районах, где действует зона платной стоянки. Разрешения выдают по одному на квартиру или на один лицевой счет.
Услугу предоставляют по предварительной записи, и для ее оформления получится обратиться в любой МФЦ Северной столицы.
Услугу также можно оформить в электронном виде на портале gu.spb.ru, правда, только в случае, если заявитель – единственный собственник помещения, расположенного в районе платной парковки.
Максим Александров, директор Многофункционального центра Петербурга
Ранее на Piter.TV: список льготников на бесплатную парковку расширен в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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