Петербуржцы смогут парковаться бесплатно в рамках своего муниципального округа

Также Михаил Курдяев рассказал, что на платных парковках у петербуржцев будет пятнадцать бесплатных минут. Этого времени хватит, чтобы кого-то высадить, забрать посылку и так далее.

В Петербурге продолжается работа по расширению зоны платной парковки. Уже к концу 2023 года полностью платными будут стоянки в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах.

Однако, как рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" директор Центра управления парковками Михаил Курдяев, жители этих участков могут приобрести годовой абонемент за 1 800 рублей. Также по этому абонементу бесплатно автомобилисты смогут парковаться в рамках своего муниципального округа.

Зачастую социальные объекты (школы, поликлиники) расположены в рамках одного муниципального округа. Михаил Курдяев, директор Центра управления парковками

На одну квартиру выдают два льготных разрешения парковки. Для их получения нужны постоянная регистрация. Оформить можно в МФЦ или на Госуслугах.

Также Михаил Курдяев рассказал, что на платных парковках у петербуржцев будет пятнадцать бесплатных минут. Этого времени хватит, чтобы кого-то высадить, забрать посылку и так далее.

Фото: Piter.tv