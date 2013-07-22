С 1 декабря в Петербурге подорожает платная парковка

Напомним, что с начала декабря зона платной парковки также значительно расширяется в Центральном районе.

Смольный повышает стоимость часовой платной парковки. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

С 1 декабря единый почасовой тариф для автотранспорта категории В составит 100 рублей. Для обладателей годового парковочного разрешения стоимость не изменится. Речь идет о горожанах, которые живут около зоны платной парковки.

Бесплатно оформить парковочное место могут многодетные семьи, владельцы электрокаров, люди со знаком "Жители блокадного Ленинграда", проживающие в границах зоны платной парковки участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ.

10% мест будет выделено для размещения авто людей с инвалидностью.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный запустил для водителей чат-бот по платной парковке.

Фото: Piter.TV