В Петербурге в 2024 году плату за детский сад оставят на том же уровне

Компенсировать затраты на детские сады, связанные с повышением уровня инфляции, планируется за счет средств городского бюджета.

В Петербурге плата за детский сад с 1 января 2024 года не повысится. Такое решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова c членами городского правительства.

Компенсировать затраты на детские сады, связанные с повышением уровня инфляции, планируется за счет средств городского бюджета. На эти цели выделят 116,6 млн рублей.

На данный момент детские дошкольные учреждения в Петербурге посещают 262 443 ребенка. Некоторые льготные категории или совсем на платят за детский сад, либо им компенсируют от 20% до 70% расходов. На городском уровне была отменена плата за детей, родители которых принимают участие в СВО.

Также в Петербурге в 2024 году не изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Из городского бюджета будут выделены дополнительные средства для субсидирования расходов перевозчикам. Прежняя стоимость останется и для школьников, студентов и пенсионеров, которые пользуются льготными проездными.

Фото: Piter.tv