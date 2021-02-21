В Ленобласти к 2030 году планируется выйти на 14 тысяч рождений в год

В регионе отмечается устойчивый рост числа многодетных семей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил перед региональным правительством задачу – довести к 2030 году число зарегистрированных рождений до 14 тысяч в год. Соответствующее поручение прозвучало в ходе ежегодного отчета главы региона.

Сейчас в области ежегодно рождается около 12 тысяч детей. При этом детские соцвыплаты получают 15 тысяч семей, а в школы каждый год идут более 24 тысяч первоклассников. Повышение уровня рождаемости — один из важнейших приоритетов. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

По его словам, с начала 2024 года в регионе начали действовать пять новых мер поддержки семей с детьми. Еще пять инициатив стартовали уже в этом году. Отмечается также устойчивый рост числа многодетных семей. Так, за последние десять лет их количество увеличилось более чем втрое – с 8 тысяч в 2015 году до 24,5 тысяч в 2025-м.

Глава Ленобласти поручил социальному блоку разработать дополнительные меры стимулирования молодых семей, особенно при рождении первенца. Также в планах – обновление инфраструктуры органов ЗАГС, создание условий для выездных церемоний регистрации брака в живописных природных и культурных местах, а также строительство полноценного Дворца бракосочетаний Ленинградской области.

Тем временем петербургские женские консультации проверят из-за возросшего числа абортов.

Фото: сайт правительства Ленобласти