Петербургские женские консультации проверят из-за возросшего числа абортов

Точную статистику абортов в Петербурге омбудсмен не привела, но уточнила, что только 7% данных операций делают по медицинским показателям.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова заявила о намерении проверить женские городские консультации в связи с ростом абортов в Северной столице. Об этом она рассказала во время своего выступления в ЗакСе.

Планируем познакомиться с работой женских консультаций, сотрудники которых должны помогать женщинам принимать правильное решение. Светлана Агапитова, уполномоченный по правам человека в Петербурге

Точную статистику абортов в Петербурге омбудсмен не привела, но уточнила, что только 7% данных операций делают по медицинским показателям. Также в эту статистику не включены аборты, проведённые в частных клиниках.

Также Светлана Агапитова сообщила, что в 2024 году число семей в Петербурге выросло на 4 тысячи. При этом, рождаемость сократилась на 1 тысячу. Также в Петербурге в 2024 году было заключено 50 тысяч браков, число разводов –27,5 тысячи.

Ранее петербургские депутаты предложили ввести штрафы за склонение к аборту.

Фото: unsplash (Beyza Yılmaz)