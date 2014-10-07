В Госдуме рассмотрят опыт регионов по штрафам за склонение к абортам

При этом закон не должен препятствовать работе врачей, которые проводят диагностику плода у беременных.

Инициатива о введении штрафов за склонение к абортам требует тщательного изучения регионального опыта перед рассмотрением на федеральном уровне. Об этом заявила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

Напомним, 4 июня в Санкт-Петербурге во втором чтении приняли законопроект, устанавливающий административную ответственность за склонение к искусственному прерыванию беременности. Аналогичные нормы уже действуют в Курской, Новгородской, Псковской областях и Республике Хакасия.

"На федеральном уровне такие предложения обсуждаются, но сначала надо проанализировать опыт регионов. Причем не один-два месяца, а как минимум год, чтобы понять, как эти законы применяются" Татьяна Буцкая

Депутат подчеркнула, что законодательство не должно создавать препятствий для работы врачей, проводящих диагностику плода. Важно, чтобы диагноз ребенка не воспринимался родителями и судебной системой как склонение к абортам, отметила она. Одновременно, по мнению парламентария, закон и рекомендации Минздрава должны быть направлены на сохранение жизни.

В ближайшее время профильные комитеты Госдумы планируют детально изучить практику применения региональных норм перед возможным внесением соответствующих поправок в федеральное законодательство.

Ранее Piter.TV сообщал, что эксперт рассказал, что за призывы к аборту начнут штрафовать.

Фото: pixabay