Петербургские депутаты предложили ввести штрафы за склонение к аборту

Информирование о наличии медицинских оснований для прерывания беременности от компетентных лиц склонением к аборту считаться не будет.

Штрафы за склонение к аборту могут появиться в Санкт-Петербурге. Такой законопроект внесли для рассмотрения в ЗакС. Законопроект подготовили депутаты Всеволод Беликов, Антон Соловьев и Константин Чебыкин.

Как отметили депутаты, данный проект разработали "для укрепления института семьи и материнства, повышения рождаемости". За склонение женщины к прерыванию беременности предлагают ввести штраф на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

При этом информирование о наличии медицинских оснований для прерывания беременности от компетентных лиц склонением к аборту считаться не будет. Ответственность может наступить из-за уговоров, предложений, подкупа или обмана.

Ранее свердловский главврач предложил запретить аборты в частных клиниках.

Фото: unsplash (insung yoon)