Свердловский главврач предложил запретить аборты в частных клиниках

Олег Забродин раскритиковал коллег, которые не думают о последствиях для женщины.

Главный врач по Свердловской области, представитель общественного совета при ГУ МВД Олег Забродин предложил запретить аборты в частных клиниках. В эфире местного телеканала "ОТВ-Екатеринбург" гость пояснил, что сделать аборт в частных клиниках проще и быстрее для женщины, чем в федеральных профильных учреждениях. Проблема заключается в том, что не все коммерческие медицинские учреждения работают по тем же стандартам, что и государственные больницы. Доктор заметил, что государственные больницы нацелены на то, чтобы аргументированно отговорить женщину от отказа рожать, если к аборту у пациентки нет никаких противопоказаний.

Я точно знаю, что легче сделать аборт в частной клинике. Только по той простой причине, что ограничений там гораздо меньше. Хотя человек тот же самый. Женщина идет в частную клинику, потому что в государственной ей отказали. Отказали, потому что нет медицинских показаний. Олег Забродин, главный врач

Олег Забродин добавил, что в стране есть такие врачи, которые проводят аборты без медицинских показаний. Главврач российского региона уверен, что в таких случаях его коллеги просто не думают человеке и о последствиях для него. Он добавил, что при аборте может возникнуть такая ситуация, в которой женщина больше не сможет иметь детей.

Эксперт рассказал, что за призывы к аборту начнут штрафовать.

Фото и видео: ОВД, Telegram / Уралити