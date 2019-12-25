В Ботаническом саду в выходные пройдет выставка "Планета грибов"

Посетители увидят свежие грибы, собранные в Петербурге и Ленобласти.

В ближайшие выходные, 25 и 26 сентября, в Ботаническом саду Петра Великого пройдет выставка "Планета грибов". Ее проводит Санкт-Петербургское микологическое общество.

Любителей "тихой охоты" приглашают в павильон "Зеленый домик" с 11:00 до 19:00. Вход осуществляется до 18 часов.

Посетителям покажут грибы разного размера, съедобные и поганки, а также представителей царства живой природы, совсем не похожих на грибов. В программе мероприятия есть консультация специалиста. Вы можете принести неизвестный гриб, и миколог ответит на ваши вопросы.

Выставку сопровождают акварельные картины свободного художника Александра Вязьменского. Он пишет "портреты" грибов уже больше 30 лет, и проводит мастер-классы по ботанической живописи за границей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за лето в Петербурге от отравления грибами умер один человек.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН / Анна Глазкова