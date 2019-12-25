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За лето в Петербурге от отравления грибами умер один человек
Сегодня, 10:39
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За лето в Петербурге от отравления грибами умер один человек

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Всего летом грибами отравились около 15 человек.

В Петербурге за лето 2021 года из-за отравления грибами погиб один человек. Об этом "Невским Новостям" рассказал главный внештатный специалист-токсиколог комитета по здравоохранению Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ "Санкт-Петербургский НИИ им. И.И. Джанелидзе" Алексей Лодягин.

Всего летом грибами отравились около 15 человек. Летальный случай произошел в июле. Причиной отравления оказался самый ядовитый гриб Петербурга и Ленобласти – бледная поганка. Жертвой ядовитого гриба оказался 30-летний гражданин Узбекистана. Ядовитые грибы он ел в компании товарищей, но из них никто в больницу не поступал.

Что касается остальных случаев отравления, то летальных среди них больше не было.

Недавно петербургские грибники нашли редчайшие черные лисички.

Фото: pixabay

Теги: грибы, отравление
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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