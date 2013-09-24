  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские грибники нашли редчайшие черные лисички
Сегодня, 18:03
98
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские грибники нашли редчайшие черные лисички

0 0

Эти грибы по-научному называются вороночники рожковидные.

В воскресенье, 19 сентября, петербуржцы нашли редчайшие чёрные лисички. Об этом они рассказали в группе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети "Вконтакте". 

Эти грибы по-научному называются вороночники рожковидные. По словам автора поста, их очень много в районе Лахты. В Приморском районе Петербурга теперь можно найти не только белые, подберезовики и подосиновики, но и черные лисички.

В публикации петербурженка написала, что уходила из леса с закрытыми глазами, потому что собирать грибы было уже некуда. 

Добавим, что этот гриб считается деликатесным, он не требует предварительной обработки. Используется в жареных, тушёных блюдах, супах, соусах, приправах. 

Ранее во Владимирской области полиция разыскала потерявшихся в лесу пенсионеров.

Фото: Вконтакте / Грибы и Грибники СПб

Теги: грибы, лесички, лесники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии