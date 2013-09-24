Петербургские грибники нашли редчайшие черные лисички

Эти грибы по-научному называются вороночники рожковидные.

В воскресенье, 19 сентября, петербуржцы нашли редчайшие чёрные лисички. Об этом они рассказали в группе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Эти грибы по-научному называются вороночники рожковидные. По словам автора поста, их очень много в районе Лахты. В Приморском районе Петербурга теперь можно найти не только белые, подберезовики и подосиновики, но и черные лисички.

В публикации петербурженка написала, что уходила из леса с закрытыми глазами, потому что собирать грибы было уже некуда.

Добавим, что этот гриб считается деликатесным, он не требует предварительной обработки. Используется в жареных, тушёных блюдах, супах, соусах, приправах.

Ранее во Владимирской области полиция разыскала потерявшихся в лесу пенсионеров.

Фото: Вконтакте / Грибы и Грибники СПб