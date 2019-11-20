Во Владимирской области полиция разыскала потерявшихся в лесу пенсионеров

В обоих случаях местные жители собирали грибы и потерялись.

Во Владимирской области сотрудники полиции разыскали потерявшихся в лесу пенсионеров. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что 12 сентября полиция получила сигнал о том, что пропал 80-летний местный житель. О судьбе родственника забеспокоилась его дочь. Она рассказала, что отец ушел за грибами и не вернулся до наступления темноты. Средств связи у мужчины с собой не было.

Представители закона вместе с волонтерами и спасателями отправились прочесывать лесные территории, в которых мог находиться пожилой человек. Для поисков использовались световые и шумовые сигналы на служебных автомобилях. Операция проводилась на протяжении 15 часов, включая ночное время. Утром 13 сентября оперативники нашли пенсионера. лежащего в высокой траве. Пострадавшего доставили домой.

Спустя еще несколько часов по Камешковскому району поступило еще одно сообщение о потерявшейся в лесу местной жительнице. Полиция смогла быстро найти женщину - за три часа. Она заблудилась при сборе грибов и не смогла найти дорогу обратно. К моменту прибытия оперативников пострадавшая практически полностью увязла в болоте.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России