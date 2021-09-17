В Ангарске задержан пьяный мотоциклист

Водитель повторном нарушил ПДД, управляя транспортом в нетрезвом виде.

В Ангарске сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали мотоциклиста с признаками опьянения. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов по Иркутской области. Известно, что во время патрулирования автодороги Ангарск – Иркутск М-53 вечером 16 сентября инспекторы заметили байк "Хонда CBR 400", который проехал на запрещающий сигнал светофора. Водитель проигнорировал требования полиции об остановке транспортного средства. В результате погони нарушитель был пойман.

Мотоциклистом оказался 24-летний местный житель. Ранее молодой человек был лишен прав на управление транспортом за вождение в нетрезвом состоянии. На этот раз байкер отказался от медицинского освидетельствования. на данный момент в его отношении составлено несколько административных протоколов и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области

