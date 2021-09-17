Местная жительница не могла передвигаться самостоятельно.

В Красноярском крае правоохранители спасли 85-летнюю женщину и ее сына из горящего дома. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Лейтенант Александр Белый и сержант Константин Филиппов находились на патрулировании, когда получили сигнал о том, что в Минусинске загорелся деревянный многоквартирный дом. Многие жильцы уже успели покинуть здание к моменту приезда представителей закона. Однако из одной квартиры не вышла пожилая женщина (1936 года рождения). Также соседи не увидели и ее сына 1963 года рождения.

Оперативники увидели, что мужчина пытается разбить стекло в окне изнутри при помощи имеющихся средств, так как выход охвачен пламенем. Прибывший на подмогу сотрудник Росгвардии помог разбить стекло приклада автомата. Он вместе с одним представителей полиции залез в помещение и эвакуировали 85-летнюю женщину, так как она не способна была передвигаться. После спасения она вместе с сыном была госпитализирована. На данный момент пациентка уже выписана.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ