Мужчина пытался скрыться от полиции на машине.

МВД задержало подозреваемого в нападении на полицейского под Воронежем. Об этом журналистам сообщили правоохранительные органы. Известно, что мужчина подозревается также в убийстве трех человек. Ранее сотрудники МВД установили местонахождение подозреваемого и преследовали его по автомобильной дороге. В момент задержания местный житель оказал оперативникам вооруженное сопротивление. Его ранили.

Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. пресс-служба МВД по Воронежской области

Известно, что представители закона засекли автомобиль подозреваемого в районе села Студенок. Известно, что в ходе спецоперации не были ранены полицейские или гражданские лица. Пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь на месте.

Полиция перекрыла село Волчанское, где напавший на полицию в Лисках заминировал свой дом.

Фото: Telegram / BAZA

