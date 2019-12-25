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МВД задержало подозреваемого в нападении на полицейского под Воронежем
Сегодня, 14:37
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МВД задержало подозреваемого в нападении на полицейского под Воронежем

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Мужчина пытался скрыться от полиции на машине.

МВД задержало подозреваемого в нападении на полицейского под Воронежем. Об этом журналистам сообщили правоохранительные органы. Известно, что мужчина подозревается также в убийстве трех человек. Ранее сотрудники МВД установили местонахождение подозреваемого и преследовали его по автомобильной дороге. В момент задержания местный житель оказал оперативникам вооруженное сопротивление. Его ранили.

Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области.

пресс-служба МВД по Воронежской области

Известно, что представители закона засекли автомобиль подозреваемого в районе села Студенок. Известно, что в ходе спецоперации не были ранены полицейские или гражданские лица. Пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь на месте.

Полиция перекрыла село Волчанское, где напавший на полицию в Лисках заминировал свой дом.

Фото: Telegram / BAZA
 

Теги: воронежская область, лиски, мвд, погоня
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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