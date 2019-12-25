МВД задержало подозреваемого в нападении на полицейского под Воронежем. Об этом журналистам сообщили правоохранительные органы. Известно, что мужчина подозревается также в убийстве трех человек. Ранее сотрудники МВД установили местонахождение подозреваемого и преследовали его по автомобильной дороге. В момент задержания местный житель оказал оперативникам вооруженное сопротивление. Его ранили.
Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области.
пресс-служба МВД по Воронежской области
Известно, что представители закона засекли автомобиль подозреваемого в районе села Студенок. Известно, что в ходе спецоперации не были ранены полицейские или гражданские лица. Пострадавшему мужчине была оказана медицинская помощь на месте.
Полиция перекрыла село Волчанское, где напавший на полицию в Лисках заминировал свой дом.
Фото: Telegram / BAZA
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