В Смольном решили, как будут в 2023 году наблюдать за состоянием окружающей среды

Рабочая группа при экологическом совете при губернаторе Петербурга утвердила план мероприятий по наблюдению за состоянием окружающей среды на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

Меры, которые будут применяться, связы с модернизацией автоматизированной системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, контролем за радиационной обстановкой, обеспечением функционирования территориальной системы наблюдений.

Среди важных шагов — покупка 25 автоматических станций мониторинга и 3 передвижных лабораторий, которые позволят проводить оперативные исследования атмосферного воздуха.

В прошлом году Комитет принял постановление "Об утверждении Концепции развития территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Петербурга". Концепция рассчитана на срок до 2030 года. Ее разработали для того, чтобы проводить качественный мониторинг и комплексно решать экологические проблемы.

Ранее Piter.tv рассказал о том, что чиновники решили начать сортировать отходы.

Фото: Piter.tv