Правоохранители ввели план "Перехват" из-за угона ВАЗа в Петергофе

Стражи порядка задержали злоумышленника в районе 60-го км КАД.

Сотрудники полиции ввели план "Перехват" из-за мигранта, который угнал автомобиль у соотечественника. Инцидент произошел в Петергофе. Ловили гонщика в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленник приехал к продавцу ВАЗа и попросил сделать пробную поездку. Мошенник обманом заставил владельца авто выйти из салона, после чего дал по газам и уехал. Пострадавший обратился к оперативникам.

Стражи порядка задержали злоумышленника в районе 60-го км КАД. Выяснилось, что на второй машине его сопровождал подельник. Молодых людей доставили в отдел полиции. На них завели уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: на Комендантском проспекте самокатчик испытал судьбу, пролетев перед машинами на красный свет.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и ЛО