На Комендантском проспекте самокатчик испытал судьбу, пролетев перед машинами на красный свет

Водители и пользователи осудили молодого человека.

В Сети появилось видео с самокатчиком, который поехал на красный свет через дорогу. Мужчина решил испытать судьбу. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на Комендантском проспекте. Пользователи осудили молодого человека. Многие пожалели водителей, которые испытали стресс из-за действий нарушителя ПДД.

Он там постоянно так делает!! Так же ехали и видели, такой же и так же , но не сегодня было! Анастасия Тамоева

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Кирилл Шевченко)