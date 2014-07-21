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На Комендантском проспекте самокатчик испытал судьбу, пролетев перед машинами на красный свет

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Водители и пользователи осудили молодого человека.

В Сети появилось видео с самокатчиком, который поехал на красный свет через дорогу. Мужчина решил испытать судьбу. Об этом сообщили очевидцы в группе  "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на Комендантском проспекте. Пользователи осудили молодого человека. Многие пожалели водителей, которые испытали стресс из-за действий нарушителя ПДД. 

Он там постоянно так делает!! Так же ехали и видели, такой же и так же , но не сегодня было!

Анастасия Тамоева

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Кирилл Шевченко)

Теги: нарушение пдд, проехал на красный свет, самокатчик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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