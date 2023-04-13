План мероприятий на 2024-2027 годы в рамках Десятилетия детства утвердили в Петербурге

В обновлённый план вошли инициативы, способствующие интеграции детей-сирот, несовершеннолетних без опеки и детей с ограниченными возможностями в культурную и спортивную сферу.

Губернатор Александр Беглов утвердил распоряжение Правительства Петербурга о реализации мероприятий, запланированных на 2024–2027 годы, согласно Указу Президента России от 29 мая 2017 года по программе Десятилетия детства. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее действовавший план на 2021–2025 годы был пересмотрен с учётом достижений последних трёх лет и изменений в законодательстве. Новый документ учитывает цели и задачи национальных проектов, направленных на защиту прав и интересов детей и семей с детьми, а также на поддержку одарённых детей и молодёжи.

В обновлённый план вошли инициативы, способствующие интеграции детей-сирот, несовершеннолетних без опеки и детей с ограниченными возможностями в культурную и спортивную сферу. Также предусмотрены мероприятия для вовлечения детей в активную социальную жизнь, профилактики семейных проблем, а также создание мультидисциплинарных команд для оценки потребностей детей и их семей и предоставления необходимой помощи.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург был удостоен нескольких наград регионального этапа Russian Event Awards.

Фото: Piter.TV