Петербург был удостоен нескольких наград регионального этапа Russian Event Awards

В конкурсе приняли участие 173 проекта из 23 регионов.

В Ярославле завершился финальный этап Международной премии Russian Event Awards в области событийного туризма для Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил об этом в своем Telegram-канале.

В конкурсе приняли участие 173 проекта из 23 регионов. Победителями стали следующие события:

– "Самый большой семейный фестиваль" был отмечен в категории "Событие, посвященное Году семьи".

– Ежегодный Международный фестиваль цветов признан лучшим уличным театрализованным представлением и карнавалом.

– Фестиваль "Мотостолица" занял второе место в категории "Событие в области автотуризма".

– Фестиваль "Город песчаных скульптур" получил награду за лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тысяч человек.

Также были вручены награды Всероссийского конкурса "Туристический сувенир". Первое место в категории "Сувенир региона" занял набор серебряных ложек "Культурный/Петербургский завтрак".

Ранее мы сообщили о том, что в октябре в храмах Петербурга открывается новый концертный сезон.

Фото: Telegram / Пиотровский Online