Суд Петербурга назначил штраф 3 тысячи рублей футбольному фанату за брошенный стакан с пивом

Петербургский суд занялся футбольным фанатом, который бросил пиво в других зрителей матча.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности футбольного фаната за совершение правонарушения, предусмотренного части 3 статьи 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных мероприятий). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, 3 октября на стадионе "Газпром Арена" во время матча ФК "Зенит" из Петербурга и ФК "Балтика" из Калининграда мужчина бросил пластиковый стакан с пивом в зрителей матча.

Сам футбольный фанат на заседание не пришел, соответственно, никаких возражений не высказывал.

Суд назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что столкнувший петербуржца с эскалатора в ТРК "Родео Драйв" заключен под стражу.

Фото: Piter.TV