На проспекте Энгельса появится пивной завод

Объем инвестиций может достичь 1 млрд рублей.

На севере Петербурга планируют построить предприятие по выпуску пива. Соответствующая информация появилась на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Проект завода на проспекте Энгельса, 190А, инициировало ООО "БалтЭкспресс Север", пишет "Деловой Петербург". На участке площадью 19,5 тыс. "квадратов" хотят возвести двухэтажное производственное здание с административным блоком и парковку. Объем инвестиций может достичь 1 млрд рублей.

В настоящее время КГА Северной столицы проводит общественные обсуждения о предоставлении разрешения использовать территорию под пищевое производство.

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный передаст займы трем петербургским предприятиям.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)