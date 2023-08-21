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На проспекте Энгельса появится пивной завод
Сегодня, 11:47
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На проспекте Энгельса появится пивной завод

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Объем инвестиций может достичь 1 млрд рублей.

На севере Петербурга планируют построить предприятие по выпуску пива. Соответствующая информация появилась на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). 

Проект завода на проспекте Энгельса, 190А, инициировало ООО "БалтЭкспресс Север", пишет "Деловой Петербург". На участке площадью 19,5 тыс. "квадратов" хотят возвести двухэтажное производственное здание с административным блоком и парковку. Объем инвестиций может достичь 1 млрд рублей. 

В настоящее время КГА Северной столицы проводит общественные обсуждения о предоставлении разрешения использовать территорию под пищевое производство. 

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный передаст займы трем петербургским предприятиям. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: пивной завод, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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