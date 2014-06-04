Петербуржец пытался через суд вернуть квартиру, подаренную покойной жене

Суд посчитал необходимым назначение комплексной экспертизы психологического и психиатрического профиля, результаты которой не подтвердили выдвинутые истцом утверждения.

Петродворцовый суд Петербурга отвергнул иск жителя города Виктора П., который пытался оспорить действительность договора дарения квартиры своей супруге и одновременно добиться отмены предыдущих соглашений о передаче недвижимости. Эта новость распространена пресс-службой судебных органов Петербурга.

Заявитель уточнил, что в 2013 году женился на женщине по имени Анна, которая через пять лет убедила его переписать собственную квартиру на свое имя посредством оформления договора дарения. Причиной такого шага послужил большой возрастной разрыв супругов: муж переживал, что после его ухода вдова окажется без жилья.

Виктор согласился с предложением жены, добавив в договор специальный пункт, позволяющий ему отозвать подарок, если он переживет одариваемую. Но в конце декабря 2023 года мужчина обнаружил, что подаренная квартира перешла в руки дочери покойной супруги от ее предыдущего брака. Сам владелец вскоре скончался.

Потрясенный происходящим, Виктор подал судебный иск, настаивая, что его бывшая жена во время подписания документа страдала хроническими заболеваниями, вызванными систематическим употреблением алкоголя, и не осознавала сути своих действий.

Суд посчитал необходимым назначение комплексной экспертизы психологического и психиатрического профиля, результаты которой не подтвердили выдвинутые истцом утверждения.

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Фото: Piter.TV