Мигрант пытался скрыться после гибели соотечественника в Приморском районе

Правоохранители Приморского района задержали мигранта, который пытался скрыться после гибели соотечественника. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 10 марта стало известно о падении мужчины из окна девятого этажа в доме по аллее Котельникова. Иностранец 50 лет скончался от полученных травм. Установлено, что он проживал в квартире со своим 31-летним знакомым.

Товарищ успел сбежать до визита полицейских. Его поймали за несколько часов. Как выяснилось, задержанный месяц назад прибыл в Северную столицу на заработки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

