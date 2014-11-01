  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мигрант пытался скрыться после гибели соотечественника в Приморском районе
Сегодня, 10:15
145
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мигрант пытался скрыться после гибели соотечественника в Приморском районе

0 0

Как выяснилось, задержанный месяц назад прибыл в Северную столицу на заработки.

Правоохранители Приморского района задержали мигранта, который пытался скрыться после гибели соотечественника. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 10 марта стало известно о падении мужчины из окна девятого этажа в доме по аллее Котельникова. Иностранец 50 лет скончался от полученных травм. Установлено, что он проживал в квартире со своим 31-летним знакомым. 

Товарищ успел сбежать до визита полицейских. Его поймали за несколько часов. Как выяснилось, задержанный месяц назад прибыл в Северную столицу на заработки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что ученица 10 класса выжила после падения с высоты на Малой Балканской улице. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелейшими травмами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: приморский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии