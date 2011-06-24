19-летний петербуржец во время разгрузки товаров попытался украсть коробку с шоколадками

Его оперативно задержали росгвардейцы.

В Петербурге наряд Росгвардии задержал прохожего, пытавшегося похитить коробку с шоколадками во время разгрузки продуктов у магазина. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В пятом часу утра 25 мая сотрудники круглосуточного супермаркета на улице Бабушкина воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Прибывшие росгвардейцы задержали молодого человека, который, проходя около разгрузочной зоны супермаркета, попытался унести с собой коробку с шоколадными батончиками.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили 19-летнего задержанного в 32 отдел полиции. Похищенное было изъято.

В Пулково охранник магазина обокрал петербурженку. Потерпевшая забыла у выхода на посадку сумочку, в которой были 100 тысяч рублей. Мужчина отнес сумку в мужской туалет и похитил деньги, а сумку отдал в отдел находок.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.