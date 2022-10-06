В Пулково охранник магазина обокрал петербурженку на 100 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Транспортные полицейские раскрыли кражу денежных средств в петербургском аэропорту Пулково. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратилась 23-летняя пассажирка рейса "Петербург — Казань" с просьбой оказать содействие в розыске принадлежавших 100 тыс. рублей. Пропажа была обнаружена в момент проверки сумки с личными вещами в столе находок.

Похитителем суммы оказался 32-летний местный житель – охранник магазина беспошлинной торговли. Сумочку потерпевшая забыла у выхода на посадку. Фигурант отнес ее в мужской туалет и похитил деньги.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

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Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО