Мужчина украл велосипед из подъезда дома на Руднева и продал его

Обвиняемый продал транспортное средство случайному прохожему за 2 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего рецидивиста. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали 26 мая в надзорном ведомстве.

В апреле обвиняемый похитил велосипед из подъезда в доме 28А по улице Руднева. Потерпевшей причинен ущерб в размере 9 тыс. рублей. Мужчина пояснил, что продал транспортное средство случайному прохожему за 2 тыс. рублей, на эти деньги он купил алкоголь.

Уголовное дело направили в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец ограбил квартиру на улице Рубинштейна на 210 тыс. рублей, забрав ноутбук, часы и украшения. Возбуждено уголовное дело по той же статье.

Фото: Piter.TV